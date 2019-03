Sócios do Fla pedem respostas sobre Ninho, e presidente do conselho diz: ''Trabalho da polícia''

(Foto: Divulgação UniFla)









Incomodados com a falta de respostas sobre os acontecimentos que levaram ao trágico incêndio que vitimou dez jovens da base do Flamengo, um grupo de 20 conselheiros ingressou com requerimento no Conselho Deliberativo (CoDe) do clube para que seja instaurada uma Comissão Especial. O objetivo é esclarecer a conduta e os procedimentos adotados por funcionários e dirigentes no episódio. Este é o segundo requerimento feito por conselheiros sobre o tema.





À reportagem, o presidente do Conselho, Antônio Alcides, disse que ainda não verificou a chegada do requerimento, mas adiantou que não deve dar prosseguimento neste momento: "não somos nós que temos de encontrar culpados. Este trabalho é da polícia, dos Bombeiros e do Ministério Público".





No documento, os conselheiros enumeram 28 perguntas que devem ser feitas pela comissão. Os signatários são integrantes de grupos políticos considerados de oposição e situação, mas neste requerimento, afirmam estarem atuando de forma independente.





Diferentemente da avaliação de Alcides, as perguntas vão além dos culpados finais pelo incêndio. Os questionamentos se ampliam para como se deram os procedimentos internos de supervisão e controle das obras e o monitoramento de situações que _ somente após o acidente se tornaram públicas _ como as dificuldades de obtenção de alvarás.





Dentre as perguntas, há algumas que já vêm sendo feitas pela imprensa, como "Por que os meninos não foram retirados do alojamento depois dos piques de luz na noite de quarta-feira?",





Veja algumas das perguntas feitas no requerimento:





a) Por que o clube decidiu transformar um alojamento diurno em um dormitório noturno de menores?





b) Como se deu este processo decisório?





c) Quem participou deste processo?





d) Quem supervisionou a adaptação do espaço para uso por menores de idade?





e) Quem supervisionou a instalação, o reparo e a troca de aparelhos de ar condicionado no dormitório entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2019?





f) Qual era a rotina de vistoria do dormitório?





g) Quais dirigentes e quais profissionais do clube visitaram e vistoriaram o espaço do dormitório entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2019?





h) De acordo com relatório do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, datado de julho de 2018, entre 2017 e 2018 houve deterioração nas condições das instalações destinadas aos atletas da base no Centro de Treinamento George Helal. A que se deveu essa deterioração? Quais mudanças foram realizadas no espaço entre 2017 e 2018? O clube tomou conhecimento das observações do MP-RJ? Se a resposta for positiva, agiu no sentido de reparar as falhas?





i) Qual era o status oficial do Centro de Treinamento George Helal face aos órgãos reguladores quando da inauguração dos módulos profissionais em dezembro de 2016 e novembro de 2018?





j) As obras realizadas no Centro de Treinamento George Helal entre os anos de 2014 e 2019 tinham Anotações de Responsabilidade Técnica?





k) Quais eram os protocolos de segurança e os mapas de risco vigentes no Centro de Treinamento George Helal até o dia 9 de fevereiro de 2019?





l) Até o dia 9 de fevereiro de 2019, algum treinamento de simulação chegou a ser realizado no Centro de Treinamento George Helal?





m) Qual é o conteúdo dos relatórios elaborados e/ou transmitidos à nova gestão durante o processo de transição administrativa (dezembro de 2018-janeiro de 2019) no que tange ao Centro de Treinamento George Helal?





n) Há registro de resposta a outras ocasiões de interrupção e posterior brusco reestabelecimento do fornecimento de energia na área do dormitório de menores entre dezembro de 2016 e fevereiro de 2019?





o) Algum órgão do clube, para além do Conselho Diretor, teve conhecimento do acúmulo de multas e obstáculos à regularização do Centro de Treinamento George Helal?





p) Prefeitura e clube se reuniram em dezembro de 2018 para discutir o que fazer em relação à possibilidade de interdição do Centro de Treinamento George Helal? Se a resposta for positiva, qual foi o conteúdo dessa reunião? A gestão que assumiu poderes administrativos em janeiro de 2019 teve ciência desse encontro e de seu conteúdo?





Globo Esporte