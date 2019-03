Solari considera que alguns jogadores não estão à altura do Real: "Eu avisei a quem não está"

Depois de duas semanas conturbadas, que praticamente deram fim à temporada do Real Madrid, o técnico Santiago Solari era aguardado com ansiedade pela imprensa neste sábado para conceder a coletiva de costume nas vésperas de jogos. A espera após o treino no CT de Valdebebas durou mais que o esperado, mas valeu a pena. Com cerca de duas horas de atraso, a entrevista revelou um treinador um tanto quanto ácido, mandando recados claros antes de enfrentar o Valladolid, neste domingo.





Ao ser perguntado se os jogadores do elenco estão à altura do Real Madrid, Solari não citou nomes, mas admitiu que considera que alguns atletas não se encaixam nesta condição.





"A maioria tem estado à altura. A quem não está, eu já avisei. Já sabem da minha parte", afirmou.





O treinador foi questionado sobre o incomum atraso para a entrevista coletiva, que geralmente ocorre minutos depois dos treinamentos. Solari havia pedido desculpas assim que chegou à sala de imprensa, dizendo que "estava trabalhando", e preferiu não entrar em detalhes, afirmando apenas que "o que acontece na intimidade, fica ali".





Solari evitou entrar em polêmica com Sergio Ramos que viajará com o time para Valladolid, mesmo estando suspenso, afirmando "é ótimo que o capitão esteja com a equipe". E disparou contra Isco, ao ser perguntado sobre a situação do meia, que causou polêmica ao não embarcar no ônibus do time antes do jogo contra Ajax, depois de saber que não foi relacionado.





- As questões disciplinares, lidamos internamente. Para jogar, ele tem que primeiro estar em forma física. E logo depois em forma competitiva.





Ameaçado de demissão ainda na atual temporada, o comandante preferiu não analisar sua situação, dizendo que todos "estão de passagem" pelo clube. E afirmou que o momento ruim mostra como é cada jogador.





"Na adversidade é que se vê o caráter. Quem dá a cara, quem se esconde. Se vê quem se revolta, quem não. Quem está feliz ou triste. Devemos trabalhar para seguir somando pontos até o fim. A chave é jogar como time".





Globo Esporte