Sólido, Djokovic supera australiano na estreia do Masters 1000 de Miami; Thiem cai para polonês

(Foto: Clive Brunskill/Getty Images)









Sem brilho, sem susto. O tenista sérvio Novak Djokovic bateu o australiano Bernard Tomic (81º colocado) por 7/6(2) e 6/2 na estreia do Masters 1000 de Miami nesta sexta-feira. O líder do ranking avançou na competição após 1h13 de jogo.





Foi a sexta vitória de Djokovic sobre o oponente. Ele tenta se recuperar da queda precoce no Masters 1000 de Indian Wells, na semana passada, quando caiu na terceira rodada para o alemão Philipp Kohlschreiber. Foi um jogo sólido de Djokovic, que chegou a ficar em desvantagem no primeiro set e reagiu. Tomic sacou em 3/2, mas logo foi quebrado de volta.





A parcial foi decidida no tiebreak e Djokovic fez a experiência valer para largar na frente. O segundo set foi mais tranquilo. Tomic não conseguiu acompanhar mais o ritmo de Djokovic e virou presa fácil do número 1 do mundo, que dominou. O sérvio pouco se incomodou com a variação de peso e direção nas bolas do australiano na lenta superfície da quadra e carimbou vaga na terceira rodada do torneio.





O adversário do vencedor de 14 Grand Slams será o argentino Federico Delbonis (83º), que derrotou o australiano John Millman (39º) por 7/5, 3/6 e 7/6(2) em 2h29 de jogo. O jogo está previsto para o domingo, com horário a ser definido.





Thiem erra demais e perde para polonês





Campeão em Indian Wells, o austríaco Dominic Thiem (4º da ATP) se despediu do torneio logo na estreia. Ele foi eliminado pelo polonês Hubert Hurkacz, placar de duplo 6/4, na noite desta sexta-feira. Atual número 54 do mundo, Hurkacz foi sólido e pressionou Thiem a cometer erros e ir para jogadas arriscadas em apenas 1h17 de jogo.





O austríaco não teve paciência para tentar trabalhar os pontos, desperdiçou a quebra de vantagem que teve no segundo set e não conseguiu reagir. O adversário de Hurkacz por vaga nas oitavas de final será o qualifier canadense Felix Auger-Aliassime (57º), que superou o húngaro Marton Fucsovics por 6/4, 4/6 e 6/0.





