Stock Car anuncia temporada histórica para o automobilismo brasileiro

A partir do dia sete de abril o automobilismo brasileiro viverá um ano de celebrações. Em 2019, a Stock Car e seus patrocinadores Petrobras, Pirelli e Chevrolet realizam a temporada que comemorará os 40 anos do mais tradicional, popular e longevo campeonato de nível nacional do Brasil. Historicamente, o país é um dos principais centros do esporte a motor mundial, berço de ícones internacionais como Senna, Piquet, Fittipaldi, Boesel, Barrichello, De Ferran, Massa, Castroneves e dezenas de outros heróis da velocidade. Neste contexto, há quatro décadas a Stock Car posiciona-se como um dos pilares do esporte a motor nacional.





A primeira etapa da temporada 2019 acontecerá no circuito gaúcho do Velopark, na Grande Porto Alegre, e terá ainda outro fator histórico de peso: será a corrida número 500 da categoria, em uma série disputada ininterruptamente desde 1979. Os ingressos para essa prova, que já se coloca como um marco para os fãs do esporte, estão a venda nos canais oficiais (veja abaixo). O encontro terá três corridas: a “StockCar 500” será disputada a partir das 11h do domingo. Antes, os fãs poderão acompanhar duas provas da Stock Light: no sábado, às 15h25 e no domingo, a partir das 8h25.





A Stock Car completa 40 anos no próximo dia 22 de abril, mas entre as equipes e pilotos um dos objetivos da temporada é entrar para a história da categoria com a vitória na “StockCar 500”, justamente a prova que acontecerá no Velopark. Os quatro vencedores “centenários” da Stock são Chico Serra (ganhador da StockCar 100, com o modelo Opala Hidroplás, em Interlagos, 1989), Xandy Negrão (StockCar 200, Omega Stock Car, Londrina, 1998), Cacá Bueno (StockCar 300, Mitsubishi Lancer Stock Car, Campo Grande, 2006) e Thiago Camilo (StockCar 400, Chevrolet Sonic Stock Car, Goiânia, 2014).





Vitória histórica





"Estamos trabalhando desde o início do ano na análise de todos os aspectos de 2018, revisando o carro, preparando tudo. E estou ansioso pelo início das provas. Começar com uma vitória seria ótimo, ainda mais uma corrida histórica como a StockCar 500. Mas, independentemente disso, o objetivo é fazer uma boa temporada", destacou o atual bicampeão Daniel Serra que, se vencer a quinta prova centenária da Stock, registrará outro feito alcançado por seu pai, Chico Serra, também campeão da categoria.





"Esse é um ano muito especial não somente para a Stock Car, como para mim e para a equipe Ipiranga Mattheis. É um ano em que vamos trabalhar muito duro para reconquistar um lugar de destaque e brigar pelo título. E nada como começar com uma vitória. Se for uma vitória na StockCar 500, que vai marcar a história da categoria, melhor ainda. Vamos pra cima!”, comentou Thiago Camilo, um craque em provas especiais, já que venceu três vezes a Corrida do Milhão (2011, 2012 e 2015).





Preços promocionais





Os ingressos para a 500ª corrida da história da Stock Car custam R$ 25 (meia entrada) e R$ 50 (inteira) no preço promocional do primeiro lote. Os bilhetes já estão disponíveis pela internet no site da Tickets for Fun. Quem prefere adquiri-los sem taxa de conveniência deve dirigir-se à Livraria Cultura do Shopping Bourbon (Av. Tulio de Rose, 80, Jardim Europa) ou à N7 Kart Experience localizada no sétimo andar do Shopping Iguatemi (Av. João Wallig, 1800, Passo d'Areia) – ambas em Porto Alegre. Outra opção é ir direto às bilheterias do Autódromo do Velopark, que estarão abertas no sábado (06/04) e domingo (07/04) para o torcedor que optar pela compra no ato ou para quem precisa trocar o voucher da compra pela internet pelo ingresso físico.





O primeiro lote, com preço promocional, estará disponível até a sexta-feira antes da corrida (05/04). A partir do sábado entra em vigor o segundo lote, com os ingressos a partir de R$ 30 (meia entrada) e R$ 60 (inteira). Há várias opções de acesso diferenciado. São os casos do passe de visitação aos boxes (que acontece no domingo, dia 07/04, em horário a ser estabelecido pela organização do evento), camarote no paddock com serviço de alimentação e bebidas e a opção Grid Experience, que proporciona a maior experiência ao colocar o torcedor no grid de largada para viver os momentos anteriores ao início da corrida.





Entradas especiais





As opções de descontos especiais (para estudantes, idosos, professores da rede estadual e doadores de sangue) necessitam comprovação mediante apresentação de carteirinha. Não é permitida a entrada de menores de 5 anos. Crianças de 5 a 9 anos têm acesso gratuito à área de arquibancada; crianças e adolescentes entre 5 e 14 anos deverão estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais maiores de 18 anos, sendo obrigatória a apresentação de documento original (RG, passaporte, certidão de nascimento ou CNH . Não serão aceitos documentos apresentados pelo celular). Todos os ingressos à venda são válidos pelos dois dias de evento.





VENCEDORES “CENTENÁRIOS” DA STOCK





StockCar 100 – Chico Serra, Opala Hidroplas, 1989, Interlagos (SP)





StockCar 200 – Xandy Negrão, Chevrolet Omega Stock Car, 1998, Londrina (PR)





StockCar 300 – Cacá Bueno, Mitsubishi Lancer Stock Car, 2006, Campo Grande (MS)





StockCar 400 – Thiago Camilo, Chevrolet Sonic Stock Car, 2014, Goiânia (GO)





POSTOS FÍSICOS PARA COMPRA DE INGRESSOS EM PORTO ALEGRE





Livraria Cultura: Shopping Bourbon, Avenida Tulio de Rose, 80, Jardim Europa, Porto Alegre.





N7 Kart Experience: sétimo andar do Shopping Iguatemi, Avenida João Wallig, 1800, Passo d'Areia, Porto Alegre.