Substituto de Vinicius Jr, David Neres impressiona em estreia e se candidata à Copa América

David Neres teve 33 minutos para mostrar do que era capaz na seleção brasileira. E conseguiu. Partindo de sua posição favorita, a ponta direita, ele perdeu grande chance de gol após tabelar com Arthur, deu uma assistência para Gabriel Jesus e participou do terceiro gol, também de Jesus, com um lindo passe de calcanhar para Allan na vitória por 3 a 1 sobre a República Tcheca.





Sua desenvoltura impressionou a comissão técnica e o colocou como candidato a uma convocação para a Copa América. A lista será divulgada no dia 17 de maio.





– Eu estava bem nervoso no início, mas, no decorrer do jogo, consegui manter a calma e fazer uma boa atuação. Fui bem, mas sempre tem alguma coisinha para melhorar – afirmou.





O atacante do Ajax foi chamado para os amistosos de março no lugar de Vinicius Junior, que, por ironia do destino, sofreu uma ruptura dos ligamentos do tornozelo direito justamente no confronto entre os brasileiros. A equipe holandesa venceu por 4 a 1, com um gol de Neres.





A entrada de David Neres, juntamente às de Everton e Gabriel Jesus, melhorou muito o desempenho da Seleção e reforçou a ideia da necessidade de jogadores rápidos e dribladores no grupo. Além disso, Tite também pôde constatar que o jovem de 22 anos, revelado no São Paulo, também é capaz de participar da construção de lances com boa troca de passes.





– Sabemos da construção dele pelo lado direito, com um movimento muito forte entre o zagueiro e o lateral. O Neres impressionou, tem muita personalidade, é um grande jogador – disse Sylvinho, auxiliar-técnico de Tite, em entrevista coletiva depois da vitória de virada.





"Esperava só uma estreia, mas com tanta participação eu acho que não. Acho que (a assistência) vai ficar na minha cabeça porque conseguir contribuir para um companheiro marcar é quase como marcar um gol.", disse David Neres.





