Tiago Reis marca pela primeira vez, e Vasco derrota o Resende em Volta Redonda

Uma estreia com gosto especial. Em seu primeiro jogo como titular no profissional, o atacante Tiago Reis fez um gol e abriu caminho para a vitória do Vasco sobre o Resende por 2 a 0, nesta quarta-feira, em Volta Redonda, pela Taça Rio. Bruno César, que também fez seu primeiro gol pelo Cruz-Maltino, completou o placar.





O triunfo deixou o Vasco com oito pontos. O time é o segundo colocado do Grupo B da Taça Rio e segue na briga pela classificação para as semifinais do segundo turno. O Resende é o lanterna do Grupo C, com dois pontos, e não tem mais chance de avançar. Veja a tabela completa!





Uma das novidades do Vasco no jogo, Tiago Reis precisou de apenas quatro minutos para deixar sua marca. Neste tempo, ele já havia finalizado uma vez para defesa de Ranule. Na segunda oportunidade, aproveitou cruzamento de Marrony para bater de primeira e marcar. No restante do jogo, não teve mais oportunidades tão claras, mas mostrou boa movimentação e deu bons passes.





O Vasco começou o jogo avassalador. Dominou completamente o Resende e empilhou chances até construir os 2 a 0. Depois disso, diminuiu o ritmo e passou a administrar o jogo. No segundo tempo, o Resende voltou melhor e chegou a ameaçar, mas não foi eficiente nas finalizações.





Eleito pelos internautas com 36,01% dos votos, Marrony foi o Craque do Jogo. O atacante, que é natural de Volta Redonda, deu o passe para o gol de Tiago Reis e também participou do gol de Bruno César.





No sábado, o Vasco recebe o Bangu em São Januário, às 19h (de Brasília). O Resende entra em campo às 16h do domingo para enfrentar a Portuguesa em Moça Bonita.





