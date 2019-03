TJD-RJ pede abertura de inquérito para investigar manipulação de resultados no Carioca

O Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro (TJD-RJ) pediu abertura de inquérito para investigar a participação de árbitros na manipulação de resultados do Campeonato Carioca. A denúncia foi feita pelo presidente do Americano, Carlos Abreu, após o clube perder para o Boavista, na quarta rodada da Taça Rio por 1 a 0.





Com o resultado, além do Boavista, o Madureira também seria favorecido, já que era o principal rival do Americano na luta contra o rebaixamento.





Até o momento, cinco pessoas foram chamados para prestar depoimento.





1. Calos Abreu - Presidente do Americano FC

2. Josue Amaral Terixeira - Técnico do Americano FC

3. Ruam de Souza Rosário Espinho - Atleta do Americano FC

4. Eduardo Allax Sherpel - Técnico do Boavista SC

5. Alberto Rafael da Silva - Goleiro do Boavista





