Torcida do Botafogo-SP fecha 21 ônibus para “decisão” contra o Mirassol

(Foto: Renato Lopes)

A torcida do Botafogo-SP está se mobilizando para assistir a “decisão” do Pantera contra o Mirassol, confronto direto pela permanência na série A1 do Campeonato Paulista. O jogo acontece no domingo, às 19h, no Estádio José Maria de Campos Maia.





O Mirassol liberou a capacidade de 2,6 mil torcedores no ponto destinado ao time visitante. Este número só foi atingido pelo Palmeiras, na rodada passada, em empate com o Leão.





Atualmente, o Botafogo tem 7 pontos, empatado com o São Caetano, mas está a frente pelo número de vitórias (2 a 1 para o Pantera). O Mirassol vem em seguida com 9 pontos. O lanterna é o São Bento com 4 pontos.





Até o fechamento desta reportagem, 21 ônibus foram reservados para levar a torcida botafoguense até Mirassol. Para as duas equipes só interessa a vitória e dependem do resultado entre Ferroviária e São Caetano, que se enfrentam na sexta-feira (15), às 21h, em Araraquara.