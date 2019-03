Torcida protesta e pede saída de dirigentes do Botafogo-SP

No primeiro treino após a derrota para a Ponte Preta, o elenco do Botafogo-SP foi surpreendido por um grupo de torcedores que foi ao Estádio Santa Cruz cobrar uma reação da equipe contra o rebaixamento no Campeonato Paulista. A equipe soma apenas quatro pontos na competição e tem três rodadas para se livrar do descenso.





O grupo foi recebido por parte da diretoria botafoguense, como o presidente do conselho da S/A, Adalberto Baptista, e os diretores Osvaldo Festucci e Léo Franco. Franco foi um dos principais alvos dos torcedores, que pediram sua saída, e também citaram o nome de Gustavo Vieira, integrante do grupo que administra o clube.





Depois disso, os torcedores se dirigiram ao gramado e conversaram com os jogadores. Pediram uma maior participação dos atletas Denílson e Wellington Bruno, que ainda não completaram um jogo inteiro defendendo a camisa tricolor. Denílson atuou apenas 15 minutos contra o Guarani, enquanto Wellington participou 44 minutos em campo distribuídos nas partidas entre Ferroviária e Novorizontino.





O Botafogo-SP tem uma sequência de três jogos para se livrar da degola. Joga em casa na sexta-feira (8) contra o Bragantino, depois visita o Mirassol e encerra o campeonato contra o Santos, em casa. Precisa vencer e contar com tropeços do São Caetano, pelo menos, para ficar na série A1 para 2020.