Toronto massacra New York City FC na abertura da rodada

A semana 4 da Major League Soccer teve um jogo de tirar o fôlego na noite desta sexta-feira. Em casa, o Toronto recebeu a visita do New York City e massacrou o rival com a vitória por 4 a 0. Destaque para Alejandro Pozuelo, autor de dois gols na goleada. Com o resultado, o time canadense chegou aos nove pontos e na liderança da Conferência Leste. O clube da Big Apple é o nono, com apenas três.





Na rodada do fim de semana, nove partidas acontecem ao longo do sábado e outras duas fecham a semana no domingo.





Veja os jogos





29/03

Toronto FC 4 x 0 New York City FC





30/03

Chicago Fire 1x0 New York RB

New England 2x1 Minnesota United

Sporting KC 7x1 Montreal Impact

San José 0x5 Los Angeles FC

FC Cincinnati 0x2 Philadelphia Unión

Columbus Crew 2x0 Atlanta United

Real Salt Lake 2x4 FC Dallas

Colorado Rapids 1x4 Houston Dynamo

Whitecaps 0x0 Seattle Sounders





31/03

Orlando City x DC United

Los Angeles Galaxy x Portland Timbers





