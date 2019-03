Tottenham inaugura seu novo estádio em evento-teste com vitória de time sub-18

(Foto: Getty Images)









O novo estádio do Tottenham, como o clube faz questão de chamá-lo, foi inaugurado neste domingo em evento-teste. Quase 29 mil torcedores foram assistir à vitória do time sub-18 sobre o Southampton sub-18, por 3 a 1. J’Neil Bennett (primeiro gol), Harvey White e Dilan Markanday marcaram para os mandantes.





Os Spurs fizeram o seu último jogo no antigo White Hart Lane em maio de 2017 e desde então passaram a mandar suas partidas no Wembley, enquanto a nova casa, com capacidade para 62.062 pessoas, subia no mesmo local. Segundo a imprensa inglesa, o valor de construção varia entre 750 e 1 bilhão de libras (R$ 3,87 bilhões e R$ 5,16 bilhões, respectivamente).





O treinador da equipe profissional, Mauricio Pochettino, compareceu ao estádio e concedeu breve entrevista no intervalo:





- É inacreditável, muito difícil de explicar em poucas palavras. Todos nós sentimos o mesmo. Estou muito animado. Eu tive a mesma sensação quando saímos do último dia em White Hart Lane e estávamos chorando e agora no primeiro dia aqui, no primeiro dia no novo estádio, sentimos as mesmas emoções. Estamos chorando de novo porque nossos sonhos se realizaram.





A estreia oficial acontece no dia 3 de abril, uma quarta-feira, contra o Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. Os Spurs também enfrentarão o Manchester City, pela Liga dos Campeões, no dia 9, em sua nova casa.





