Uefa abre investigação contra o Manchester City por "potenciais violações" ao Fair Play Financeiro

A Uefa abriu uma investigação formal contra o Manchester City, campeão da Premier League, por conta de potenciais violações ao Fair Play Financeiro. A entidade que controla o futebol europeu divulgou a decisão em comunicado publicado nesta quinta-feira. Segundo o jornalista Martyn Ziegler, do "Times", a notícia representa a possibilidade de a equipe ser proibida de disputar a Liga dos Campeões se for considerado culpada de violar os regulamentos do FFP.





- A investigação se concentrará em diversas supostas violações do FFP recentemente tornadas públicas em vários meios de comunicação. A Uefa não fará mais comentários sobre o assunto enquanto a investigação estiver em andamento - diz a entidade.





Se a Uefa não detalhou os motivos que motivaram a abertura da investigação, o jornal alemão "Der Spiegel" publicou recentemente documentos que mostrariam para uma "injeção" de dinheiro por parte do dono do clube, Sheikh Mansour, através de contratos de patrocínio com valores acima do que é permitido pelas regras europeias.





Após a investigação se tornar pública, o clube inglês divulgou um comunicado se posicionando.





- O Manchester City recebe a abertura de uma investigação formal da Uefa como uma oportunidade para clarear as especulações resultantes da pirataria ilegal e da publicação fora do contexto de emails do clube. A acusação de irregularidades financeiras é totalmente falsa. As contas publicadas do clube estão completas.





