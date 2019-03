Vasco negocia variáveis com banco e quer aumentar valor fixo para fechar patrocínio

(Foto: Rafael Ribeiro / Vasco)









O Vasco ainda negocia com o Banco BMG o patrocínio master para o principal espaço do uniforme nos próximos anos. O que está sendo discutido agora é quanto do valor total do contrato será fixo e quanto será variável.





O acordo que está sendo costurado entre Vasco e BMG será nos mesmos moldes da parceria de Corinthians e Atlético-MG com o banco. Ou seja: o Cruz-Maltino, caso o patrocínio seja confirmado, receberá um valor fixo por ano, além de uma parte que irá variar de acordo com a participação de torcedores em serviços oferecidos.





No Corinthians, por exemplo, será criada a plataforma "Meu Corinthians BMG" ainda neste ano, que servirá basicamente como um "banco virtual". A cada conta aberta e a cada serviço utilizado, o clube fica com 50% do lucro.





A parceria com o Vasco será parecida, com a criação de outros produtos, mas o Cruz-Maltino ainda tenta aumentar o valor fixo para fechar o patrocínio.





O último patrocinador máster do Vasco foi a Caixa, cujo contrato se encerrou no fim de 2017. Depois disso, o clube chegou a fechar com a Lasa, mas o acordo foi desfeito por não-cumprimento da empresa.





Globo Esporte