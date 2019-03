Vettel roda, mas dá o troco em Leclerc, e Ferrari faz nova dobradinha no 2º treino no Barein

(Foto: Getty Images)









Ora Sebastian Vettel era o mais rápido, ora Charles Leclerc, mas sempre uma Ferrari estava na frente. Depois de o monegasco liderar o primeiro treino livre no Barein, o alemão deu o troco na segunda sessão e foi o mais rápido, com 1m28s846, e terminou apenas 0s035 à frente do companheiro de equipe, em mais uma dobradinha da equipe italiana. Vettel chegou a rodar, mas manteve-se até o fim da sessão em primeiro lugar.





Mais do que as duas primeiras posições, chamou a atenção a diferença a favor da Ferrari em relação a Mercedes e RBR, suas principais concorrentes. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que ficaram em terceiro e quarto lugares com suas Mercedes, ficaram mais de meio segundo atrás, enquanto a primeira RBR, de Max Verstappen, ficou apenas em sexto, a 0s879 de Vettel. Nico Hulkenberg foi a surpresa do treino, em quinto com a Renault.





Completaram o grupo dos dez mais rápidos, da sétima à décima colocações, Kevin Magnussen (Haas), Lando Norris (McLaren), Romain Grosjean (Haas) e Daniil Kvyat (STR).





O terceiro treino será disputado a partir das 9h (de Brasília) deste sábado, e a classificação, ao meio-dia. O SporTV2 transmite os dois treinos ao vivo com narração de Sergio Mauricio e comentários de Reginaldo Leme e Felipe Giaffone. O GloboEsporte.com acompanha em tempo real.





Vettel e Kimi rodam





Depois de George Russell rodar entre as curvas 2 e 3, Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel repetiram a "façanha" e viraram ao contrário após perderem a traseira de seus carros. O primeiro a escapar foi o Homem de Gelo, curiosamente numa volta de saída dos boxes...





Na parte final do treino, foi a vez de Vettel destracionar na saída da curva 2. A Ferrari ficou ao contrário bem no meio da pista, mas, a exemplo de Raikkonen, conseguiu voltar ao traçado e seguiu no treino sem problemas.





Domínio total da Ferrari





Se na primeira sessão, a Ferrari assumiu o controle do treino no meio, na segunda prática o domínio foi total, desde os primeiros minutos. Sebastian Vettel foi superado por Charles Leclerc na primeira parte, mas depois assumiu a liderança para não mais perder.





No entanto, durante todo o tempo o monegasco sempre esteve muito próximo, mostrando que pode brigar pela pole position com o companheiro de equipe. Se na corrida ele será autorizado a atacar o companheiro, só o tempo vai dizer...





Problemas para Alfa e McLaren





A sessão teve problemas para Kimi Raikkonen, que perdeu a parte final devido a um vazamento de óleo, e Lando Norris, que perdeu as marchas já no fim do treino. No caso do finlandês, não se sabe se será necessária a troca da unidade de potência - depois da prova na Austrália, Carlos Sainz tem um novo motor na sua McLaren.





Globo Esporte