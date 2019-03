Vinicius Junior rompe ligamentos do tornozelo e deve ser cortado da Seleção

Além da eliminação na Liga dos Campeões, o Real Madrid recebeu uma péssima notícia nesta quarta-feira. Vinicius Junior passou por exames médicos para saber a gravidade da lesão que o tirou de combate ainda no primeiro tempo da derrota para o Ajax e teve detectado o rompimento dos ligamentos do tornozelo direito.





- Depois dos exames realizados hoje em nosso jogador Vinicius Junior, pelo serviços médicos do Real Madrid, se diagnosticou um rompimento dos ligamentos da articulação tibiofibular da perna direita. Pendente de evolução - disse o comunicado médico do Real Madrid, divulgado nesta quarta-feira.





No comunicado divulgado após a realização dos exames, o Real Madrid não revelou um prazo para que Vinicius Junior volte ao time. Mas o jornal "As" publicou que a recuperação do atacante deve levar dois meses.





Dessa maneira, o jogador perde boa parte do restante da temporada e deverá ser cortado da lista dos amistosos contra Panamá e República Tcheca no fim do mês. A comissão técnica da CBF deve fazer contato com os médicos do Real para buscar mais informações sobre a lesão.





O corte só deve sair após esse contato, provavelmente no início da semana que vem, também com a convocação de um substituto. Essa foi a primeira convocação do jovem de 18 anos para a seleção principal. A equipe de Tite já tem o desfalque de Neymar, do PSG.





Após a divulgação dos resultados dos exames, ele se pronunciou através das redes sociais com um salmo. O Flamengo, ex-clube do jogador, também mandou uma mensagem de apoio.





A lesão aconteceu aos 30 minutos do primeiro tempo, logo no principal momento de Vinicius Junior no jogo. O brasileiro arrancou do meio de campo até a área, terminando a jogada com um chute perigoso para fora. Em seguida, ele caiu com dores e deixou o gramado pouco depois para a entrada de Asensio.





- A lesão foi no lance que ganhei a corrida. Tentei sair da falta e não consegui. Está doendo muito. Mas os doutores me acalmaram - disse o atacante do Real Madrid, explicando a lesão, em entrevista ao Esporte Interativo após o jogo.





A derrota para o Ajax não só dá fim ao sonho do tetracampeonato europeu, mas também praticamente põe um ponto final na temporada do Real Madrid. Em uma semana, com três derrotas em casa, o time merengue caiu diante do Barça na Copa do Rei, viu o rival abrir 12 pontos no Campeonato Espanhol e foi eliminado na Liga dos Campeões.





Globo Esporte