Visita de representante de Guaidó leva Dudamel a colocar cargo à disposição após vitória em Madri

(Foto: Juan Medina/Reuters)









Em um de seus melhores momentos na história, o futebol venezuelano viu a crise política que atingiu o país invadir os gramados. Mesmo após a vitória sobre a Argentina, o técnico da Vinotinto, Rafael Dudamel, colocou seu cargo à disposição. Ele não escondeu sua insatisfação com o uso político por parte de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino, com a visita de Antonio Ecarri, embaixador venezuelano em Madri, ao vestiário da equipe antes do jogo.





- Nunca escondi o reconhecimento que tenho com a Federação e seus líderes, no apoio e na credibilidade que eles passaram ao trabalho. Hoje penso na continuidade. Falei com o vice-presidente da FVF (Federação Venezuelana) depois do jogo e coloquei meu cargo à disposição. Durante todo esse tempo estamos vivendo em águas muito turvas porque estamos muito politizados





Antonio Ecarri ocupa o cargo de embaixador da Venezuela na Espanha, país que reconhece Guaidó como presidente. Ele visitou a delegação antes da partida no Estádio Metropolitano, e Dudamel exigiu que os registros do encontro fossem apenas para consumo interno. A embaixada da Venezuela na Espanha, entretanto, publicou um vídeo da visita, e Guaidó o retuitou.





- Hoje nós experimentamos uma experiência muito triste que me decepcionou. Recebemos gentil e respeitosamente a visita do embaixador Antonio Ecarri. Como atendemos os embaixadores do governo do presidente Maduro, hoje recebemos Ecarri.





"Como seleção da Venezuela, que cobre todo um país, nós o recebemos com igual respeito. Mas, infelizmente, politizaram a visita à equipe nacional".





O texto publicado pela conta oficial da embaixada no Twitter publicou o vídeo do encontro e deu declarações de Ecarri em apoio ao presidente autoproclamado da Venezuela.





- O presidente Guaidó manifestou seu apoio à Vinotinto. Vocês representam a alma de todos os venezuelanos. Em nome da Venezuela, eu quero lhes desejar sucesso no jogo de hoje - diz Ecarri, na postagem compartilhada por Guaidó.





Futuro indefinido





Ex-goleiro com mais de 50 partidas pela seleção venezuelana, Dudamel comanda, além da equipe principal, a sub-20 da Venezuela. Inclusive, vem de bons desempenhos nos últimos dois sul-americanos da categoria e foi vice-campeão mundial sub-20 em 2017 na Coreia do Sul. Considerado um dos grandes responsáveis pelo bom momento do futebol do país, ele não cravou a saída.





- Vou me sentar para conversar, friamente, novamente com o vice-presidente (da FVF). Você já sabe qual é a minha posição. Dentro da minha decisão e posição, discutiremos isso com o vice-presidente e com o presidente Laureano González. Eles serão responsáveis ​​por tomar uma decisão. Com responsabilidade vou participar do jogo na segunda-feira - disse, citando o amistoso da próxima segunda contra a seleção da Catalunha.





Com o histórico triunfo desta sexta-feira, a Venezuela está há três jogos invicta no confronto contra a Argentina. Venceu pela segunda vez na história o rival e marcou, pela primeira vez, três gols diante dos argentinos. O elenco convocado por Rafael Dudamel tinha 10 jogadores vice-campeões mundiais sub-20 em 2017, entre eles o goleiro Fariñez, destaque da equipe. O triunfo desta sexta ainda valeu um troféu, fornecido pela empresa de material esportivo de ambas equipes.





Globo Esporte