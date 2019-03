"Vitória" nos tribunais pressiona Ponte para segunda chance de salvar finanças na Copa do Brasil

A inédita decisão do STJD de impugnar a partida entre Aparecidense e Ponte Preta por interferência externa ofereceu à Macaca uma segunda chance na Copa do Brasil.





Eliminada em campo, a equipe conseguiu reverter a situação nos tribunais e agora carrega a responsabilidade de legitimar o trabalho do departamento jurídico na próxima quarta-feira, quando reencontra a Aparecidense, a partir das 19h15, novamente em Aparecida de Goiânia.





Por toda a polêmica criada em torno da partida, a pressão sobre a Ponte será grande, tanto pelo ambiente hostil que certamente receberá a Ponte no estádio, como pela necessidade interna de reforçar os cofres do clube. Seria um duro golpe sofrer uma nova eliminação depois do esforço para anular o primeiro duelo.





Trata-se de uma nova oportunidade de "salvar" as finanças do ano. O orçamento da diretoria contava com as premiações gordas da Copa do Brasil. Só por participar da Copa do Brasil a Ponte recebe R$ 525 mil e embolsará mais R$ 625 mil em caso de classificação à segunda fase.





- O pessoal trabalho fora de campo, agora a gente tem de fazer nosso papel em campo também. Entrar focado, dar a nossa vida, para ajudar financeiramente o clube, o que também é muito importante para nós - disse o atacante Thalles, presente no primeiro encontro entre os times e que perdeu uma chance clara na origem do lance que culminou com o gol anulado de Hugo Cabral.





A disputa é em partida única - como aconteceu em 12 de fevereiro. A Ponte joga pelo empate para avançar. Quem se classificar terá pela frente o Bragantino-AP na segunda fase - o Vila Nova aguarda o desfecho desses dois confrontos para conhecer seu adversário na terceira fase.





- Vai ser um jogo muito difícil, de pegada, temos de entrar ligados. Sofremos lá, mas tenho certeza que, com uma semana para trabalhar, vamos fazer a preparação adequada para chegar lá com o máximo de concentração - completou o atacante da Ponte.





Contrariado com a decisão do STJD, o Aparecidense ameaça entrar na Justiça Comum para tentar uma liminar que impeça a realização da partida da próxima quarta-feira.





Globo Esporte