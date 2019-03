Vôlei Ribeirão se mantém na elite da Superliga com uma rodada de antecedência

(Foto: Renan Bin / Follow X Comunicação)

O Vôlei Ribeirão garantiu a permanência na elite da Superliga para a temporada 2019/2020. O resultado mais importante veio no confronto entre São Judas e Caramuru, vencido pelo time paranaense por 3 sets 2. Com a rodada, o Cavalo soma 19 pontos, quatro a mais que o Caramuru, sendo que o clube paranaense só tem mais um jogo nesta primeira fase.





O Cavalo volta à quadra na quarta-feira (13), em casa, contra o Minas, às 19h. Em seguida, no dia 16, também na Cava do Bosque, a equipe encerra a disputa contra o Sesc-RJ. O time de Ribeirão não tem mais chance de classificação para a próxima fase da competição.





Os torcedores já podem fazer a troca de ingressos para o jogo de quarta. As trocas podem ser feitas com um pacote de fralda geriátrica tamanho G. Cada pacote dá o direito a três ingressos, com limite de duas trocas por pessoa.





Confira os pontos de trocas de ingressos:





Cava do Bosque

Rua Camilo de Matos, 627

Segunda e terça, das 9h às 17h

Quarta, das 9h às 19h (caso ainda haja disponibilidade de ingressos)





Fundo Social de Solidariedade

Rua Cerqueira César, 383

Segunda, terça e quarta, das 9h às 17h





Muraca Sports

Avenida Caramuru, 580

Segunda e terça, das 9h às 18h

Quarta, das 9h às 17h





Fórmula Academia

Rua Garibaldi, 999

Segunda, das 9h às 22h

Terça, das 6h às 22h

Quarta, das 6h às 17h





Salute Restaurante

Rua Camilo de Mattos, 1721

Segunda, das 10h às 14h

Terça, das 10h às 14h / 18h às 22h

Quarta, das 10h às 14h