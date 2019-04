"A Fórmula 1 é muito física para as mulheres", dispara todo-poderoso da equipe RBR

(Foto: Getty Images)









Para o consultor e todo-poderoso da equipe RBR, Helmut Marko, as mulheres não têm condições de correr na Fórmula 1. Na opinião do dirigente austríaco, as exigências físicas de um carro da categoria são altas demais para o que a natureza feminina é capaz de aguentar. Curiosamente, Marko é chefe de Max Verstappen, cuja mãe pilotou no kart mas não conseguiu seguir carreira nos carros.





- Se você está pilotando a 300 km/h e tem uma luta roda a roda, então a brutalidade é parte disso, não sei se isso é da natureza feminina. Você tem de estar em forma na Fórmula 1 e precisa de uma força insana desde o ombro - disse Marko ao jornal "Kleine Zeitung".





Atualmente, a única pilota ligada a uma equipe de Fórmula 1 é Tatiana Calderón, que vem participando de testes pela Alfa Romeo mas sem perspectiva de virar titular - a colombiana vem participando também da F2. A última mulher na F1 foi a italiana Giovanna Amati, que tentou sem sucesso se classificar para três corridas em 1992. Para este ano, foi criada a W Series, só para mulheres, e 18 competidoras estão inscritas.





- Na antiga curva Gösser no Österreichring você pilotava com 4G. Isso é uma enorme demanda física, e talvez muito difícil e extenuante para mulheres. Agora há freios poderosos mas ainda é preciso ter muito esforço, você fica fechado num cockpit a 40 ou 50 graus. Os cabos quentes passando em volta de você, vimos grandes pilotos perto do colapso em Singapura e penso que a tensão física para as mulheres é muito grande.





Por fim, Helmut Marko defendeu seu ponto de vista ao comparar a Fórmula 1 com outra modalidade:





- Porque não vemos Serena Williams contra Novak Djokovic no tênis?





