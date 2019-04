Acidente de van com jogadores do clube turco Alanyaspor mata jogador da seleção tcheca

Um grave acidente envolvendo uma van com jogadores do clube turco Alanyaspor, na região de Alanya, matou o atacante da seleção da República Tcheca Josef Šural, de 28 anos.





Segundo o jornal turco Daily Sabah, mais seis atletas ficaram feridos e foram encaminhados para hospitais da região, entre eles dois brasileiros, Welinton, ex-Flamengo, e Wanderson Baiano, ex-Vila Nova, mas sem gravidade de acordo com o médico do clube, Ismail Yetkin.





Além dos brasileiros, o inglês Steven Caulke, ex-Tottenham, o senegalês Papiss Cissé, ex-Newcastle, o angolano Djalma e Issac Sackey, de Gana, também ficaram feridos.





Segunda a agência de notícias Reuters, a van teria sido alugada pelos atletas, que voltavam de uma partida na cidade de Kayseri, o empate em 1 a 1 contra o Kayserispor, e acabou saindo da estrada perto de Alanya.





"De acordo com as informações que recebi do chefe de polícia, haviam dois motoristas e ambos dormiram,", disse Hasan Çavuşoğlu, presidente da Alanyaspor ao Daily Sabah.





Em nota, o presidente da Associação de Futebol da República Tcheca, Martin Malik, também lamentou a morte de Šural, assim como o técnico da seleção, Jaroslav Šilhavý.





– "Quero expressar minhas sinceras e profundas condolências à família e aos meus amigos. Pepa era um homem humilde que todos sentiriam nossa falta. Nunca esqueceremos" – disse o presidente da Federação.





– Ele era um menino modesto e honesto, com apenas as lembranças mais agradáveis. A mensagem me atingiu profundamente. É uma perda não apenas para o futebol tcheco, mas especialmente para todos aqueles próximos Quero expressar minhas sinceras condolências à família – lamentou Jaroslav.





O Sparta Praga, ex-clube de Šural, também se manifestou na redes sociais.





Globo Esporte