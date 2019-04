Agüero perde pênalti, Son marca em reta final, e Tottenham vence primeiro duelo contra City

O Tottenham abriu vantagem sobre o Manchester City na briga por uma vaga na semifinal da Liga dos Campeões. Foi melhor nesta terça-feira e saiu de campo em seu novo estádio com a vitória por 1 a 0, gol de Son já aos 33 minutos do segundo tempo. Ainda se dividiu entre o gostinho especial pelo pênalti defendido por Lloris em cobrança de Agüero e a lesão preocupante de Kane. A volta está marcada para o dia 17 de abril, em Manchester.





Foi apenas o segundo jogo do Tottenham em seu novo estádio, construído no lugar do White Hart Lane. E foi o segundo gol de Son, que já havia iniciado a contagem diante do Crystal Palace, pelo Campeonato Inglês. O coreano recebeu passe de Eriksen por cima da defesa, evitou a saída, driblou Delph e chutou por baixo de Ederson para marcar.





Apenas Guardiola pode explicar por que levou 89 minutos para colocar De Bruyne e Sané em campo. E o City não fazia uma partida que justificasse tamanha comodidade, pelo contrário: finalizou apenas duas vezes no gol de Lloris, uma delas o pênalti desperdiçado por Agüero. Os Spurs concluíram 13 vezes ao todo, sendo quatro no alvo. E marcaram num momento em que já não contavam com Kane, seu melhor jogador, lesionado. No sábado, diante do Brighton, a atuação já havia deixado a desejar. É bom Pep abrir o olho para um momento crucial da temporada.





Harry Kane levou um pisão de Delph aos 10 minutos do segundo tempo. A dor no tornozelo esquerdo foi tão grande que o inglês imediatamente se levantou e, com o peso apenas na perna direita, seguiu direto para o vestiário. Lucas entrou em seu lugar. Pochettino reza para não perder o artilheiro por muito tempo, como já aconteceu nesta temporada entre janeiro e fevereiro pelo mesmo problema.





Sterling chutou, e Rose desviou com o braço. O árbitro Bjorn Kuipers assinalou pênalti com o auxílio do vídeo. Na cobrança, porém, Lloris se agigantou, adivinhou o canto e evitou o gol de Agüero logo aos 10 minutos.





O fim de semana será de Campeonato Inglês. O Tottenham, quarto colocado, receberá o lanterna Huddersfield, no sábado. O City, vice-líder, visitará o Crystal Palace no domingo.





