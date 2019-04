Ajax derruba a Juve em Turim com vitória gigante e volta às semis após 22 anos

A terça-feira de Liga dos Campeões em Turim foi de quebra de paradigmas. O Ajax venceu a Juventus de forma incontestável por 2 a 1 e voltará a disputar uma semifinal de Liga dos Campeões após 22 anos. Já Cristiano Ronaldo, que abriu o placar e viu Van de Beek e De Light virarem, cai precocemente após oito temporadas em sequência chegando às semis da Champions.





Após o empate em 1 a 1 em Amsterdã, o Ajax levou a vaga de forma segura com a vitória por 2 a 1 (mesmo se sofresse o empate se classificaria, por conta dos gols marcados fora). Agora o jovem time comandado espera o vencedor de Manchester City x Tottenham para conhecer seu adversário na semifinal. Na ida, os Spurs venceram por 1 a 0 em Londres e jogam agora pelo empate.





A etapa inicial foi mais equilibrada do que a encomenda, e o Ajax desceu para o intervalo, por exemplo, com mais posse de bola (53% x 47%). Sem muito espaço na fechada defesa holandesa, a Velha Senhora usou de sua principal arma para abrir o placar aos 27. Cristiano Ronaldo fugiu bem na marcação e usou a cabeça para finalizar. Seis minutos depois, entretanto, Van de beek recebeu na área da Juve e mandou no canto para deixar tudo igual.





