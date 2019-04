Alex Sandro marca, Juventus vence Fiorentina de virada e conquista o octacampeonato italiano

Com cinco rodadas de antecipação, a Juventus assegurou neste sábado o octacampeonato italiano ao vencer a Fiorentina por 2 a 1, de virada. Alex Sandro e Pezzella, que marcou contra após jogada de Cristiano Ronaldo, anotaram os gols da Velha Senhora que chegou ao 35º Scudetto de sua história.





O octacampeonato italiano conquistado pela Juventus é um feito inédito nas seis principais ligas europeias (Itália, Espanha, Inglaterra, Alemanha, França e Portugal). Até então, a melhor marca de títulos seguidos era da própria Velha Senhora, obviamente, e do Lyon, que foi heptacampeão francês entre 2002 e 2008. Além disso, a Juventus conquistou todos os Scudettos que disputou desde a inauguração do seu novo estádio, em 2011.





Com o resultado, a Juventus chegou aos 87 pontos, 20 a mais que o Napoli que só tem mais 18 por disputar e, por isso, não tem mais como alcançar os Bianconeri. A Fiorentina, por sua vez, segue no meio da tabela e sem saber o que é uma vitória há mais de dois meses (o último triunfo foi contra o Spal no dia 17 de fevereiro). Clique aqui e confira a tabela atualizada do Campeonato Italiano.





Vindo de uma eliminação traumática na Liga dos Campeões para o Ajax, a Juventus começou a partida levando um duro golpe. Logo aos seis, Milenkovic abriu o placar para Fiorentina e aumentou a ressaca pela queda na Champions. A falta de confiança de Cristiano Ronaldo e companhia era claramente sentida em campo, com a Viola perdendo chances claras de aumentar o placar. No entanto, aos 36, um peixinho estiloso do lateral Alex Sandro empatou a partida, resultado que garantia o título antecipado.





No segundo tempo, a Juventus voltou mais animada e, aos sete, chegou ao gol do triunfo. Cristiano Ronaldo deixou a posição mais centralizada no ataque, abriu na ponta direita, fez bela jogada e cruzou rasteiro para Bernardeschi. Pezzella, ao tentar fazer o corte, acabou marcando contra. Com o 2 a 1 a favor, foi só esperar o apito final do juiz para celebrar mais um Scudetto.





Contratado para levar a Juventus ao tão sonhado tricampeonato da Liga dos Campeões, Cristiano Ronaldo acabou fracassando nessa missão. No entanto, em menos de um ano de clube, o craque português chegou neste sábado ao seu segundo título. Antes, em janeiro, havia levantado o caneco da Supercopa da Itália (fazendo gol inclusive na decisão contra o Milan).





Festa dupla na Juventus neste sábado. Além do time masculino, o time feminino bianconero também foi campeão italiano. Na verdade, bicampeão. O título veio com uma vitória de 3 a 0 sobre o Verona.





