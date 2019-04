Alexey é aclamado pela torcida na vitória que leva Franca à semi do NBB: 'felizes, mas não satisfeitos'

(Foto: Igor do Vale)









Eleito pela torcida como o melhor na vitória que garantiu o Franca na semifinal do NBB, o armador Alexey destacou o trabalho de equipe e se disse confiante para a próxima fase.





Fundamental no time do técnico Helinho contra o Bauru na noite de quarta-feira, o armador, que nasceu e cresceu no município do interior de São Paulo, permaneceu em quadra por 23 minutos e foi o melhor nas assistências, com sete jogadas, além de ter sido o terceiro maior cestinha do grupo, com 12 pontos.





- Eu fico muito feliz pela premiação da torcida, pelo reconhecimento, mas a principal alegria é pela vitória, pela classificação, acho que foi um esforço do grupo - afirmou.





Motivado pelo reconhecimento e pela classificação, o jogador ressalta que o objetivo principal da equipe ainda está distante.





- O time quando está consistente, quando está defendendo bem, é muito difícil de ser batido e a gente precisa continuar assim melhorando a cada jogo, porque nós estamos felizes, mas não satisfeitos - disse.





Alexey e seus colegas agora se preparam para enfrentar o Mogi das Cruzes, que bateu o Basquete Cearense, pela semifinal da competição. A previsão é de que a primeira partida da série melhor de cinco seja no ginásio Hugo Ramos.





Globo Esporte