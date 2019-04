Alonso afirma que só se aposenta quando achar alguém mais veloz que ele com o mesmo carro

De volta à Fórmula 1 com a McLaren nos testes do Barein, Fernando Alonso segue a preparação de olho na vitória das 500 Milhas de Indianápolis e na tríplice coroa do automobilismo. Com o piloto experimentando várias categorias, na semana passada experimentou um carro de rali, ele diz que o objetivo é provar que é o “melhor piloto do mundo”.





- Eu creio ser. Na verdade, creio que todo mundo se acha o melhor. Mas é difícil provar porque, especialmente na F1, ou você tem um bom conjunto para aquela temporada ou você não tem como provar. Eu tenho sido bastante competitivo ao longo dos anos na F1, sortudo o bastante para ter vencido dois campeonatos. Até mesmo na minha última temporada, quando eu venci meu companheiro de equipe (Stoffel Vandoorne) em todas as classificações, algo que nunca havia feito em minha carreira - afirma o espanhol.





Apesar da meta de vencer as 500 Milhas pelo tempo que ainda aguentar guiar, Fernando ainda não sabe quando se despedirá das pistas. Mas já sabe em que momento: quando achar alguém mais veloz com o mesmo carro.





- Enquanto eu tiver capacidade de continuar pilotando e me sentir competitivo (vou continuar). Talvez um dia eu entre em um carro de Fórmula 1 e um cara com o mesmo carro seja mais veloz que eu. Talvez em outra categoria aconteça o mesmo… Até onde sei, nunca aconteceu. Então vou continuar pilotando - explica.





O fato é que, na verdade, isso aconteceu em 2007. Apesar da situação controversa na McLaren à época, Alonso terminou o Mundial de Pilotos em terceiro, atrás de Kimi Raikkonen e do então companheiro, o novato Lewis Hamilton.





