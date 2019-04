Aparecidense se impõe, despacha a Ponte em campo e avança na Copa do Brasil

(Foto: Marielly Dias)









Apesar da revolta por ter de jogar novamente uma partida que já havia vencido, a Aparecidense tratou de bater a Ponte Preta de novo, desta vez por 2 a 0, e se classificou na Copa do Brasil. Alex Henrique e Washington fizeram os gols no estádio Anníbal Batista de Toledo nesta quarta-feira e garantiram o triunfo do Camaleão em duelo remarcado da primeira fase. A equipe goiana avança para enfrentar o Bragantino-PA, enquanto a Macaca sai derrotada nas quatro linhas e eliminada do torneio.





Na segunda fase, a Aparecidense vai enfrentar o Bragantino-PA, que eliminou o ASA-AL e esperava por adversário desde fevereiro. O jogo único será no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), em data a ser confirmada. Quem passar enfrenta o Vila Nova na terceira fase.





A Ponte Preta até começou melhor na partida, mas logo a Aparecidense conseguiu se impor dentro de casa e não deu brechas para o adversário. O primeiro tempo foi relativamente morno, com apenas uma chance para cada lado, mas com o Camaleão indo para o intervalo mais confiante e superior. Na etapa final, a entrada de Moisés no lugar de Nonato melhorou a equipe goiana, que abriu o placar com gol de Alex Henrique. Depois Washington ainda acertou um belo chute para ampliar o marcador e carimbar a classificação diante da Macaca, que sofreu muito com o gramado e não se encontrou no jogo.





Torcedores de Atlético-GO, Goiás, Vila Nova e de vários outros clubes compareceram em peso ao Anníbal Batista de Toledo e manifestaram apoio à Aparecidense. As arquibancadas ficaram coloridas com camisas de diversas equipes. Em geral, o público estava na bronca com a decisão do STJD, que anulou o primeiro jogo entre Camaleão e Ponte Preta, disputado no dia 12 de fevereiro e vencido pelo time goiano, sob alegação de interferência externa na decisão da arbitragem.





Globo Esporte