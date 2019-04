Após eliminação na A3, Leandro diz que faltou experiência ao ataque do Comercial

Com o Comercial eliminado da Série A3 do Paulista, o goleiro Leandro Santos elogiou a campanha do Leão, mas disse que faltou experiência aos atacantes do time. Em Porto Feliz, nesse sábado, o time alvinegro desperdiçou várias oportunidades e perdeu o jogo por 3 a 2 para o Desportivo Brasil.





– Nosso time é equilibrado, não se fazia muito gol, mas não tomava muito também. Em muitas situações, durante o campeonato todo, faltou um pouco de experiência dos meninos da frente. Mas méritos para o Desportivo, que fez um grande jogo. Soubemos ter força para reagir, mas futebol tem isso, infelizmente ficamos pelo caminho – comentou o goleiro de 34 anos.





Nos números finais, o Comercial ficou com a terceira melhor defesa da A3, com 12 gols cedidos, mas com apenas 16 gols marcados, o pior ataque entre os oito classificados.





Ao apontar os problemas no ataque, o goleiro do Leão citou também a sobrecarga sobre Caio Vieira, responsável por nove gols do time na Série A3.





– Não vamos procurar culpado, todo mundo perdeu, a gente sai triste, nosso time merecia a classificação. Acho que faltou um atacante pra dividir essa responsabilidade com o Caio de fazer o gol, sobrava muito para ele, os times que vinham jogar com a gente queriam marcar o Caio, a gente precisou durante o campeonato de um cara desses. Fizemos um grande campeonato, não adianta falar que foi tudo ruim, perdemos para uma equipe que vai disputar o acesso.





Com contrato a ser encerrado em maio, Leandro não confirmou intenção de permanecer no Comercial para a disputa da Copa Paulista, prevista para começar no fim de junho.





– Eu estava focado aqui, nem pensava em outro campeonato. Apareceu proposta, mas não quis perder o foco. Vamos sentar e conversar, passar um tempo com a família e depois conversar e planejar o segundo semestre – concluiu o goleiro.





