Após eliminar a Ponte, meia da Aparecidense desabafa: "Futebol se decide nas quatro linhas"

Autor do segundo gol da Aparecidense na vitória de 2 a 0 sobre a Ponte Preta, Washington desabafou após o apito final.





O meia chamou de "vergonha" a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) de ter remarcado a partida, mas disse que a equipe goiana provou em campo, pela segunda vez, que merecia ficar com a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.





- Acho que futebol se decide dentro das quatro linhas. Inventaram uma coisa que não existiu, mas mostramos dentro das quatro linhas que futebol tem que se resolver aqui dentro, não lá fora. Lamento por ter acontecido isso no futebol brasileiro. Acho que é uma vergonha para o nosso futebol, mas mostramos que temos uma equipe forte e unida. Conseguimos a vitória dentro de campo - cutuca o atleta.





Além de Washington, Alex Henrique também marcou no triunfo do Camaleão, que despachou de vez a Macaca. No dia 12 de janeiro, a Aparecidense havia vencido por 1 a 0, mas o jogo foi anulado pelo STJD sob alegação de interferência externa na decisão da arbitragem.





Superado esse imbróglio, agora a Aparecidense vai enfrentar o Bragantino-PA, que desde fevereiro aguardava adversário. O jogo único será no Estádio Diogão, na cidade de Bragança (PA), em data a ser confirmada. Quem passar enfrenta o Vila Nova na terceira fase.





