Após lesão nos joelhos, ginasta pede fim de postagens: "Minha dor não é seu entretenimento"

Há pouco mais de uma semana, Samantha Cerio viralizou nas redes sociais. Mas não foi por uma de seus conquistas na ginástica artística e sim por um momento de dor na grave lesão que deu fim à sua carreira à frente da Universidade de Auburn. A ginasta de 22 anos se recupera da cirurgia depois de deslocar os dois joelhos e ter múltiplas rupturas de ligamentos em uma aterrissagem errada no solo de uma etapa do Campeonato Universitário dos Estados Unidos, a NCAA. Um momento que Sam Cerio pede para não ser mais compartilhado na Internet.





- Para quem está postando e me marcando no vídeo da minha lesão, peço para pararem. Passar pela dor e ver meus joelhos dobrados de forma não natural na vida real já foi horrível o suficiente. Não é certo continuar vendo isso em vídeos e fotos porque as pessoas se sentem no direito de repostar. Tenho família, amigos e companheiras de time que não precisam me ver lesionada de novo, e de novo, e de novo. Minha dor não é seu entretenimento - disse Sam Cerio, em seu Twitter.





Em entrevista ao programa de TV americano "Today", a ginasta explicou o pedido feito nas redes sociais em tom de desabafo.





- Acho que isso fez as pessoas mais conscientes do que elas veem na Internet. Quando você vê uma coisa como a minha lesão, você quer assistir a isso apenas para ver o que aconteceu, porque você está curioso, mas ao mesmo tempo você não pensa sobre as pessoas que isso pode impactar.





Apesar de ter de lidar com os compartilhamentos de vídeos e fotos de sua lesão, Sam Cerio também tem recebido muitas energias positivas através das redes sociais. Amigos e desconhecidos a apoiam no processo de recuperação dos joelhos. Agora aposentada da ginástica, ela tem como meta voltar a andar em tempo de seu casamento com Trey Wood.





