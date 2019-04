Após marcar história do Fortaleza com título cearense, técnico Ceni comenta interesse do Atlético-MG

(Foto: Diário do Nordeste)









Após a conquista do título cearense, o técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, comentou sobre o futuro dele e o interesse do Atlético-MG. O treinador escutou os gritos de #FicaCeni da torcida do Fortaleza e foi muito festejado por todo elenco. Essa é a segunda grande conquista de Ceni no Tricolor do Pici, a primeira foi o título da Série B do Brasileiro de 2018.





- Sou treinador do Fortaleza. Estou trabalhando aqui. Fomos campeões. Não posso te dizer uma coisa que não aconteceu. Fico muito contente que uma equipe grande do futebol brasileiro tenha interesse no meu trabalho. Mas primeiro que eu jamais abriria uma conversa sobre qualquer coisa. Meu foco no momento aqui é o Fortaleza. Não tem telefone, não tem nada.





O Fortaleza está nas semifinais da Copa do Nordeste e busca mais um troféu para a galeria e para o currículo de Rogério Ceni. O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, comenta sobre Ceni.





- Um grande treinador, natural que ele seja procurado. Ele tem contrato com o clube. Eu conto com ele até o dia 10 de dezembro.





