Após vitória histórica sobre Nadal, Fognini bate Lajovic e é campeão em Monte Carlo

Polêmico, marrento, controverso... Fabio Fognini tem muitos rótulos em sua carreira, mas agora ele entra para um seleto grupo de tenistas que marcaram história: é campeão de um torneio Masters 1000. Depois de uma vitória incrível sobre Rafael Nadal na semifinal, o italiano confirmou o bom momento que vive e bateu neste domingo o sérvio Dusan Lajovic (48º do ranking) por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h38.





O título é o maior da carreira de Fabio Fognini, que já somava oito troféus em torneios de nível ATP, mas jamais havia chegado a uma decisão em Masters 1000 sequer. Com o resultado, o italiano ainda vai subir seis posições no ranking, ocupando o 12º lugar, chegando à sua melhor marca também neste quesito.





Lajovic também tem motivos para comemorar. O sérvio jamais tinha disputado finais em nível ATP e, com o vice-campeonato do Masters 1000 de Monte Carlo, sobe 24 posições e passa a ocupar o 24º lugar no ranking mundial, o melhor de sua carreira.





O jogo





Sem ter perdido um set sequer em sua campanha em Monte Carlo, Lajovic começou o jogo melhor e dando a impressão que poderia surpreender com uma quebra em 2/1. Rapidamente, porém, Fognini se recuperou. O italiano elevou o nível, passou a apostar nas trocas de bola no fundo e devolveu o break na sequência. Embalado, Fognini venceu quatro games em sequência, ficando em vantagem em 5/2. Salvando ainda um break point quando sacou para o set, ele fechou em 6/3.





Na segunda parcial, os dois começaram trocando quebras. Fognini chegou a sentir uma lesão na coxa no quinto game, mas conseguiu um break sobre Lajovic numa falha absurda do sérvio no smash. O italiano recebeu atendimento e seguiu firme no jogo, aproveitando bem o seu serviço e manteve a frente em 4/2.





Croatas são campeões nas duplas





Algozes dos brasileiros Marcelo Melo e Bruno Soares nas duplas se encontraram na decisão do Masters 1000 de Motne Carlo. E melhor para os croatas Nikola Mektic e Franko Skugor, que num jogo disputadíssimo e decidido nos detalhes venceram os holandeses Robin Haase e Wesley Koolhof por 6/7 (3), 7/6 (3) e 11-9 para ficarem com o título da competição.





