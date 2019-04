Após voar na classificação, Bottas celebra pole na China

Na madrugada deste sábado, Valtteri Bottas foi o mais rápido no treino classificatório e garantiu a pole-position no Grande Prêmio da China de Fórmula 1, a sétima de sua carreira. Após a atividade, o finlandês celebrou o feito em Xangai.





Bottas citou o desempenho positivo do carro da Mercedes, e exaltou o bom trabalho feito por ele e pela equipe durante todo o final de semana.





“Tem sido um final de semana muito bom. Começar na pole-position é muito bom, eu me senti muito confortável com o carro hoje no treino livre. Na classificação, eu tive um pouco de dificuldade no Q3, mas consegui fazer uma volta boa o suficiente”, disse.





Questionado sobre a volta que lhe rendeu o primeiro lugar, Bottas disse que não conseguiu o desempenho que esperava, embora tenha conseguido um ótimo resultado.





“A volta não foi do jeito que eu queria, mas foi boa o suficiente para fazer a pole. O carro está muito bom, e o Lewis (Hamilton) também melhorou durante a classificação e foi muito bem nos tempos”, completou.





O Grande Prêmio da China, a corrida de número 1000 na história da Fórmula 1, está marcada para este domingo, às 3h10 (horário de Brasília).





Gazeta Esportiva