Apresentado, Vitor Bueno fala em recomeço no São Paulo: "Ninguém desaprende a jogar bola"

Vitor Bueno foi apresentado nesta terça-feira pela manhã como o mais novo reforço do São Paulo. Vinculado ao Santos, o jogador estava emprestado ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e permanecerá emprestado ao Tricolor até o fim de 2020.





O jogador trata a oportunidade no São Paulo como um recomeço. Depois de se destacar no Santos em 2016, ele teve um problema no joelho direito na temporada seguinte e acabou emprestado para a equipe ucraniana.





– Sim, pode ser que seja um recomeço e uma oportunidade muito boa. Não é qualquer dia que o São Paulo liga, um time tão grande. O ano de 2016 foi muito bom, antes de machucar também era artilheiro, infelizmente acabei machucando. Fui para Ucrânia, joguei pouco e apareceu a oportunidade do São Paulo. Não pensei duas vezes. Ninguém desaprende a jogar bola. Tenho certeza que será um ciclo vitorioso – afirmou Vitor Bueno.





Vitor Bueno falou sobre o período difícil que viveu no Dínamo de Kiev, sem muitas oportunidades de jogar.





– Encaro como aprendizado. Joguei muito pouco, não por falta de treino ou vontade. Ia bem nos treinos e fazia gols nos amistosos. Opção do treinador. Não só eu, como outros brasileiros tinham dificuldade de jogar lá. Nesse tempo todo procurei adquirir força com meus familiares e amigos. Era longe, não era fácil. Sabia que alguma hora ia acontecer de um clube me querer. Vim para o São Paulo e estou preparado – disse o meio-campista.





A chegada de Vitor Bueno foi mais um pedido do técnico Cuca durante o período em que o treinador estava se recuperando de um tratamento cardíaco.





– Dar os parabéns para diretoria pelos reforços, só qualificou mais o elenco. Só tem a ganhar o São Paulo. O Cuca mostrou isso. Dá rodagem ao elenco. Tenho certeza que ele vai fazer um trabalho muito bom. Pelo projeto, treinador me ligou, vontade de trabalhar com elenco forte. Vim para ajudar o São Paulo a ganhar título – projetou Vitor Bueno.





Contratado após o prazo de inscrição no Paulistão, Vitor Bueno poderá atuar pelo São Paulo a partir do Campeonato Brasileiro. O jogador, porém, promete estar com o elenco nas duas finais do estadual, contra o Corinthians.





– Estou junto da equipe. Vou ao estádio acompanhar as finais. Peguei um clima muito bom, alegre, e quero transmitir a minha energia positiva.





Segundo a diretoria do São Paulo, Vitor Bueno está liberado para enfrentar o Santos nos confrontos do Brasileirão.





– Não tem cláusula de saída. A decisão é nossa. Ele está emprestado por 21 meses. O Vitor está liberado para jogar contra o Santos – disse o gerente de futebol Alexandre Pássaro.





Globo Esporte