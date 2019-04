Aquidauanense vence o Comercial por 2 a 1 e assegura vaga na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense

O Aquidauanense venceu o Comercial por 2 a 1 na tarde deste domingo (7), no Estádio Pedro Pedrossian, o Morenão, em Campo Grande. Com o resultado, assegurou vaga na decisão do Campeonato Sul-Mato-Grossense 2019.





O jogo começou com um protesto. Assim que o juiz apitou o início da partida, os jogadores dos dois times sentaram no gramado por alguns segundos. A manifestação foi por conta dos atrasos nos salários dos atletas do Comercial e ganhou o apoio dos adversários.





Com a bola rolando o Aquidauanense tomou a iniciativa. O time precisava da vitória, após o empate por 0 a 0 na partida anterior assegurar vantagem da igualdade ao Comercial para chegar a decisão.





O primeiro lance perigoso não demorou a sair. Aos 4 minutos, O atacante Rodrigo Jesus recebeu dentro da grande área do Comercial. Em meio a três adversário tentou fazer um passe para o companheiro, mas a zaga conseguiu afastar.





Aos 14, o Aquidauanense acertou a trave do Comercial. O lateral-direito do time ganhou a disputa na grande área e cruzou. O atacante Tiziu tocou de cabeça e a bola acertou a meta colorada.





Aos poucos o Comercial foi equilibrando a partida e começou a levar perigo também nos contra-ataques. Em um desses lances seu ataque também acertou a trave do Aquidauanense. Um atacante colorado ganhou disputa de bola na ponta-esquerda e chutou. O goleiro Diego não conseguiu segurar a bola e espalmou. A bola sobrou para o meia comercialino Lucas Kattah que tentou encobrir arqueiro e acertou a trave.





Aos 36 minutos o Aquidauanense abriu o placar. Em cobrança de escanteio o atacante Rodrigo Jesus, sozinho, sem marcação, fez de cabeça.





Aos 44 minutos saiu o gol de empate do Comercial. A defesa do Aquidauanense vacilou, não acompanhou a entrada do atacante Piauí pela ponta-direita. Ele cruzou a bola, que passou por baixo das pernas do goleiro Diego, sobrando para o zagueiro André Bahia igualar o marcador.





O primeiro tempo terminou com igualdade no placar. O segundo tempo começou com o Aquidauanense tentando pressionar o Comercial e logo aos 6 minutos saiu o gol da vitória do Azulão.





No lance do segundo gol do Aquidauanense, o atacante Cy chutou a bola, que desviou no zagueiro Gilson do Comercial e enganou o goleiro Rodolfo. Gol contra.





Dois minutos depois o Comercial teve um gol anulado. Em cobrança de falta, André Bahia fez de cabeça, mas a arbitragem apontou impedimento, invalidando o lance.





O técnico do Azulão fez então uma série de modificações no time. A partida ficou mais travada. O Aquidauanense começou a cadenciar mais o jogo, enquanto que o Comercial tentava acelerará-lo.





Aos 33 quase o Aquidauanse ampliou. Em cobrança de falta do Comercial, o goleiro Diego não conseguiu segurar e afastou a bola com soco. No contra-ataque do Azulão, Jefinho recebeu a bola em velocidade e chutou, mas Rodolfo conseguiu evitar a ampliação do placar.





No fim do jogo, o Comercial tentou pressionar o Aquidauanense. No último lance de perigo da partida, o atacante Júlio César fez boa jogada pela ponta-direita e na disputa de bola caiu próximo a grande área. Na cobrança, até o goleiro Rodolfo do Comercial foi para a grande área para tentar empatar o jogo, mas não conseguiu.





Com o resultado, o Aquidauanense garante no ano de acesso a primeira divisão de Mato Grosso do Sul a vaga na final da competição. Os jogos das finais serão nos próximos dois domingos, contra Águia Negra ou Sete de Dourados, que jogam na noite deste domingo.





Globo Esporte