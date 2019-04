Átila Abreu sofre fissura em vértebra lombar e é vetado de disputar abertura da Stock Car

Átila Abreu foi vetado de disputar a abertura da temporada 2019 da Stock Car, no Velopark, após uma fissura na vértebra lombar L2 ser descoberta em exames. O piloto da TMG sofreu uma quebra na suspensão traseira esquerda, durante o Q2 do treino classificatório, neste sábaA corrida 500 da história da Stock Car terá largada às 11h deste domingo, com transmissão ao vivo do SporTV2. do, perdeu o controle do carro e se chocou com violência contra a barreira de pneus.





Após a batida, Átila saiu do carro sozinho e deitou na grama. Consciente, recebeu os primeiros socorros ainda na pista para em seguida ser transferido a um hospital próximo ao circuito gaúcho para ser examinado.





A corrida 500 da história da Stock Car terá largada às 11h deste domingo, com transmissão ao vivo do SporTV2.





Globo Esporte