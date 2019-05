Bahia deve fechar parceria com Valldolid, clube comandado por Ronaldo

O Bahia deu início nessa segunda-feira (29) a uma futura parceria com o Valladolid, clube espanhol da primeira divisão nacional. A equipe é gerida pelo ex-jogador Ronaldo desde setembro do ano passado, quando o ex-atleta adquiriu o controle do clube.





O encontro teve a presença do presidente do Bahia, Guilherme Bellintani, e do diretor de futebol Diego Cerri. A reunião tratou dos primeiros assuntos desta parceria, mas maiores detalhes não foram revelados.





Ronaldo anunciou, em fevereiro deste ano, um projeto de modernização do clube intitulado “próximos 90 anos do Valladolid”. Foram investidos 500 mil euros em estrutura, com previsão de mais 10 milhões. Entre os projetos estão a construção de um novo centro de treinamento, para revelar talentos, e a reforma do Estádio José Zorrilla, em Valladolid.