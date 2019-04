Botafogo-SP anuncia Leandro Amaro para a série B do Brasileiro

(Foto: Fernando Roberto)

O Botafogo-SP anunciou a contratação do zagueiro Leandro Amaro para a série B do Campeonato Brasileiro. O jogador estava no Mirassol-SP e se destacou em alguns jogos pelo clube no Campeonato Paulista. As primeiras informações sobre a negociação foram divulgadas pelo portal W Sports.





Esta será a segunda passagem do atleta pelo Pantera. A primeira foi em 2010, quando o clube disputou a série A1 do Paulista. A relação muito estreita com o técnico Roberto Cavalo foi importante para a contratação do atleta.





Cavalo e Amaro estiveram juntos nas duas últimas edições da série B do Campeonato Brasileiro com a camisa do Oeste. Em 2017, o clube terminou na sexta colocação, mas em 2018, a equipe lutou contra o rebaixamento até as últimas rodadas.





O Botafogo-SP estreia no na segunda divisão do Brasileiro no dia 27 de abril, contra o Vitória, no Estádio Santa Cruz, às 11h.