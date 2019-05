Botafogo-SP coloca “água no chope” do América-MG e vence a segunda seguida na série B

No aniversário de 107 do América-MG, o Botafogo-SP colocou “água no chope” do Coelho. Mesmo com um homem a menos, com a saída de Felipe Saraiva contundido, o Pantera venceu o jogo por 1 a 0, com gol de Marlon Freitas aos 44 minutos do segundo tempo. Esta é a segunda vitória seguida na série B do Campeonato Brasileiro, que manteve a equipe na liderança.





Do lado do América, muitas vaias da torcida. A equipe sofreu a segunda derrota na competição, a primeira em casa. As equipes terão mais de uma semana para os próximos jogos. O Pantera volta campo no dia 9 de maio e o Coelho no dia 11 de maio.





O Jogo





No primeiro tempo, o jogo foi dividido em três momentos. Os primeiros minutos com o Botafogo mais em cima, procurando espaços com Felipe Saraiva e Rafael Costa. Depois, o América mais em cima e fazendo o goleiro Darley trabalhar. Nos minutos finais, um jogo mais truncado e com bastante faltas. Na primeira etapa, três cartões amarelos foram aplicados, dois para o Pantera e um para o Coelho.





Na segunda etapa, o Bota trocou Jonata Felipe por Higor Meritão e começou com mais vontade, mas foi o Coelho que assustou. Aos 5, João Paulo cobrou falta, Jussani desviou e a bola passou muito perto da trave. No contra-ataque, Saraiva tentou jogada individual, mas o goleiro Fernando defendeu.





O goleiro Darley foi um dos destaques do Botafogo. Seguro, foi eficiente na maioria dos lances e segurou a meta do Pantera. Mesmo com vontade, o gol do América insistia em não sair, sem contar os passes errados e chutes de longa distância.





O Pantera ainda teve uma baixa no jogo. Felipe Saraiva saiu contundido após o técnico Roberto Cavalo fazer as três substituições. O América tentou se aproveitar da situação, mas sofreu o castigo aos 44 minutos. Marlon Freitas recebeu bela bola enfiada e chutou na saída do goleiro Fernando. Primeira vitória do Botafogo fora de casa nesta temporada.





O Botafogo só volta a campo na quinta-feira, 9, contra o São Bento, fora de casa, às 19h15. O América joga no outro sábado, 11, fora de casa, contra o Criciúma.