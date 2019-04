Botafogo-SP contrata lateral e prorroga vinculo de atacante para série B do Brasileiro

O Botafogo-SP já começou as primeiras movimentações para a série B do Campeonato Brasileiro. Depois de se salvar do rebaixamento no Campeonato Paulista, agora o Pantera tem o desafio de voltar a jogar a segunda divisão do nacional.





Ainda no domingo (31), o clube anunciou a chegada do lateral Lucas, conhecido por sua passagem pelo Cruzeiro, e que estava no Vitória, da Bahia, primeiro adversário do Botafogo no Brasileiro. O atleta chega por empréstimo até o final da temporada.





Na segunda (1º), o clube prorrogou o contrato do atacante Erick Luís, que chegou no meio da temporada estadual para auxiliar o sistema ofensivo. O novo vínculo irá até o final da série B do Brasileiro. O jogador chegou ao clube por indicação do técnico Roberto Cavalo.





E, de acordo com o presidente Gerson Engracia Garcia, mais mudanças estão por vir. O departamento de futebol mantém os trabalhos para reforçar o elenco e espera anunciar novos nomes nos próximos dias.





“Nosso departamento de futebol está trabalhando para trazer novas contratações e reforçar nosso grupo na competição. Estamos em contato com ótimos jogadores e acho que a nossa torcida ficará muito satisfeita com as contratações que vamos fazer”, disse em entrevista ao Globo Esporte.