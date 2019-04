Botafogo-SP define data para eleição do Conselho Deliberativo

(Foto: Raul Ramos / Agência Botafogo)

No próximo dia 15 de abril, às 19h, o Botafogo-SP definirá o próximo presidente do Conselho Deliberativo. A eleição acontecerá na sala do Conselho, no Estádio Santa Cruz.





As inscrições das chapas podem ocorrer até o dia 12 de abril, às 19h. Podem votar os conselheiros que estiverem em dia com as contribuições ao clube.





As eleições acontecem após o presidente Gerson Engracia Garcia definir, no último dia 3, que sairá do cargo até o final de abril. O atual presidente poderia prorrogar sua administração até novembro, mas optou pela saída antes do início da série B do Campeonato Brasileiro.





“Como está estruturado hoje, com a S/A, o Botafogo não vai ter problema de continuidade. Isso [a eleição] não vai impactar em nada o processo de montagem do time para a Série B. Meu mandato é de três anos, então tenho que renunciar. Será feita uma assembleia da S/A para homologar minha saída e definir o substituto. Mas a ideia é essa [que o próximo presidente do clube assuma a S/A]. Particularmente eu penso assim, não sei o Conselho”, disse Garcia em entrevista.





O atual mandatário citou alguns possíveis substitutos como Luiz Pereira, que já dirigiu o Botafogo entre 2006 e 2007, 2010 e 2011, além dos diretores Osvaldo Festucci, Carlo Filippini e Fernando Gelfuso.