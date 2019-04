Botafogo-SP dispensa Denílson e coloca mais quatro jogadores no mercado para renovar elenco

Volante Denílson deixará a equipe do Botafogo (Foto: Raul Ramos/Agência Botafogo)

O Botafogo-SP informou nessa segunda-feira (22) que liberou o volante Denílson para acertar com outro clube. Em comum acordo, o jogador não faz mais parte do elenco botafoguense. Seu contrato iria até 30 de abril de 2020.





O volante chegou como uma das promessas para a campanha do Campeonato Paulista deste ano. No entanto, lesionado, o atleta participou de apenas 15 minutos em campo com a camisa do Pantera, na derrota para o Red Bull Brasil por 3 a 1, em Campinas, no dia 15 de fevereiro.





“É difícil avaliar, a imprensa gostou quando ele foi contratado, a torcida também, mas o jogador não conseguiu comprovar o que tinha feito no São Paulo, na Europa. Ficou um tempo muito grande sem jogar em função da contusão. É um menino correto, trabalhador, e que vai seguir sua carreira em outro clube”, informou Osvaldo Festucci, vice-presidente do Botafogo, em entrevista ao Globo Esporte.





No entanto, não deve ser só o volante a sair do elenco. A diretoria informou, horas depois da saída de Denílson, que mais quatro jogadores não farão parte do elenco para a série B do Campeonato Brasileiro. São o lateral-direito Maicon Silva, o zagueiro Ednei, o volante Renan Oliveira e o meia Brayan. Os atletas estão treinando em separado e o clube aguarda propostas para liberar os jogadores. Os quatro possuem contratos até o fim do ano.





Ainda de acordo com Festucci, a reposição desses atletas acontecerá durante a série B.





“Estamos com praticamente três situações em andamento. É difícil que tenhamos novidades nesta semana, mas estamos trabalhando para repor todas as peças”, afirmou o dirigente.