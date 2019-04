Bottas segura Hamilton, vence em Baku e vira líder da F1; Mercedes tem melhor início da história

Não há quem consiga parar a Mercedes na Fórmula 1. Neste domingo, Valtteri Bottas liderou a quarta dobradinha seguida da equipe alemã na temporada. Saindo da pole position no grid, o finlandês segurou a liderança no início, perdeu a ponta para Charles Leclerc após a parada dos boxes, mas retomou o primeiro lugar na parte final da corrida. Sem grande brilho, Lewis Hamilton recebeu a quadriculada na mesma posição que largou, o segundo lugar. A nova dobradinha das Flechas de Prata marca o melhor início de uma equipe na história da categoria, superando as três dobradinhas seguidas da Williams em 1992.





Saindo da oitava colocação no grid, Leclerc emendou uma série de ultrapassagens, até alcançar a liderança quando Vettel e a dupla da Mercedes foram ao box. Líder por grande parte da corrida, o monegasco da Ferrari estendeu o stint com os pneus médios até a volta de número 35. Entretanto, com pneus macios o carro #16 não rendeu, e o piloto de 21 anos só conseguiu uma ultrapassagem sobre Pierre Gasly, terminando em quinto.





Em corrida discreta, Vettel fechou em terceiro, com Verstappen logo atrás, em quarto. Sérgio Pérez, o quinto no grid, terminou uma posição atrás, em sexto. Boa corrida para a McLaren, que colocou os dois carros dentro da zona de pontuação, com Carlos Sainz Jr em sétimo e Lando Norris em oitavo. Lance Stroll, nono com a Racing Point, e Kimi Raikkonen, décimo com a Alfa Romeo, fecharam os dez primeiros colocados em Baku.





A próxima etapa da Fórmula 1 será realizada daqui a duas semanas em Barcelona, na Espanha.





O que disseram?





BOTTAS, o vencedor: "Foi uma corrida difícil, embora talvez não muito acontecendo na frente, Lewis estava colocando pressão sobre mim o tempo todo - eu fiquei feliz em ver a bandeira quadriculada e levar este primeiro lugar."





HAMILTON, o segundo: "Parabéns a Valtteri. Ele dirigiu muito bem e não cometeu erros. Este é o melhor começo de temporada que este time já teve, e sou grato por fazer parte dele."





VETTEL, o terceiro: "Era crucial ficar em terceiro, bom para Charles conseguir a volta mais rápida e arrebatar dos caras da Mercedes."





- Bottas vence pela quinta vez na F1, segunda em 2019.





- Quarta dobradinha seguida da Mercedes no início da temporada marca novo recorde na Fórmula 1, superando as três dobradinhas da Williams no começo da temporada de 1992.





- Leclerc também ficou com o ponto bônus pela volta mais rápida da prova: 1m43s009.





Largada limpa em Baku, com a dupla da Mercedes brigando pela primeira posição, mas Bottas se segurando à frente do companheiro de equipe Hamilton. Leclerc, de pneus médios, saiu mal e caiu de oitavo para décimo na primeira volta. Ótimo início para Pérez, da Racing Point, que tomou a quarta colocação da RBR de Verstappen. Sainz também avançou pelo grid, alcançando a sétima colocação, logo atrás de Norris, também da McLaren.





Globo Esporte