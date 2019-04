Brasileiro precisa se movimentar mais

Um levantamento do Ministério da Saúde apontou que 53% da população brasileira está acima do peso ideal e que 45,8% não pratica atividade física suficiente. Com o cotidiano agitado resta pouco tempo para seguir a risca qualquer que seja a rotina de exercícios. Mas, quando falamos de uma melhor qualidade de vida tudo é válido, uma simples caminhada ou até frequentar diariamente academias, o importante é sempre estar em movimento.





A OMS estabeleceu padrões ideais para a prática de exercícios físicos. Adultos entre 18 e 64 anos devem se exercitar no mínimo por 150 minutos de atividades físicas aeróbicas moderadas ou pelo menos 75 minutos de atividades intensas.





Bem-estar geral





Além dos ganhos físicos, as atividades regulares fazem bem para o todo. Na prática, nosso corpo libera duas substâncias a dopamina e serotonina, ambas trabalham em conjunto e auxiliam o organismo a gerar a sensação de bem-estar, satisfação e prazer.





"Com a liberação destas substâncias temos mais disposição e isto vale na prática de qualquer atividade. Além dos ganhos musculares o corpo fica mais relaxado e mais saudável permitindo uma melhor disposição para o dia a dia.", comenta Rafael Zimak, gerente técnico da Bodytech do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.





Além disso, a prática ajuda também no combate dos sintomas da depressão, estresse e ansiedade, no controle de peso - evitando assim a obesidade; e no aparecimento de doenças como diabetes, hipertensão e outras relacionadas ao coração e, são um método eficaz contra qualquer tipo de câncer.





Jovens e Crianças





Com a chegada da tecnologia, crianças e jovens perderam o hábito de brincar, correr e pular. Agora, eles dão preferências aos celulares, tablets, videogames ou televisão que, além de terem um gasto energético quase nulo, são por vezes aliados ao consumo de alimentos calóricos e nada nutritivos.





Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a obesidade infantil está aumentando com o passar dos anos. O problema já é considerado de alto risco entre os profissionais da área pois ao chegar na fase adulta com excesso de gordura e obesidade, crianças e adolescentes têm mais riscos de desenvolver diversas doenças como hipertensão e diabetes.





"Outros aspectos importantes também são observados como a deficiência das capacidades motoras, falta de equilíbrio, coordenação e a flexibilidade, entre outros pontos que podem comprometer o desenvolvimento", explica Rayane Paulino, coordenadora Acqua/Kids da Bodytech do Shopping Iguatemi Ribeirão Preto.





Aos 40 anos





Segundo um estudo divulgado na Revista Científica Americana Jama, pessoas que começam a se exercitar na meia idade, perto dos 40 anos, têm o risco de mortalidade reduzido para 32% a 35% se comparada àquelas que não praticam nenhum exercício.





Um dos benefícios da prática esportiva a partir desta faixa é a redução da perda cognitiva e de memória que ocorre naturalmente com o passar dos anos. Outras vantagens observadas são a melhora da postura corporal, coordenação motora, mobilidade articular, capacidade de equilíbrio, entre outros.





Terceira Idade e longevidade





Um levantamento realizado pelo IBGE revela que, em 2050, a população de idosos vai triplicar no Brasil. Passará de 19,6 milhões, em 2010 - 10% do total da população - para 66,5 milhões de pessoas - 29,3% do povo brasileiro.





Não resta dúvidas que, um dos motivos para este aumento, está em uma mudança de comportamento e o aumento de índices das pessoas que cresceram e envelheceram sabendo da necessidade de uma prática esportiva.





Ela por sua vez, deixou de ser feita apenas por recomendações médicas e está virando hábito de vida. Entre os benefícios para a melhor idade, quando se trata por exemplo da musculação, estão mais volume, atividade e resistência dos músculos; mais sustentação à estrutura óssea evitando seu desgaste; auxílio na locomoção, equilíbrio e as atividades da vida diária em geral.