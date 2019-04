Campeão olímpico, Emanuel assume a Autoridade Brasileira do Controle de Dopagem

Nome conhecido na história do vôlei de praia e do esporte brasileiro, Emanuel Rego assumiu uma nova função. Na última terça-feira, foi publicada no Diário Oficial da União a nomeação do ex-atleta como mais novo secretário da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD), entidade vinculada à Secretaria Especial do Esporte do Ministério da Cidadania.





“Foi uma satisfação receber o convite para a ABCD. Eu tenho uma experiência muito grande em relação a isso, vivenciei esse controle durante muitos anos da minha carreira”, comentou. “Eu sei o quanto é importante para a história do atleta ser um atleta limpo, e também sei as dificuldades que a gente tem em manter isso mais claro para todos eles. Acho que essa é uma das missões”, disse Emanuel.





Campeão olímpico em Atenas 2004, medalhista de bronze em Pequim 2008 e de prata em Londres 2012, Emanuel Rego é um dos principais nomes da história da modalidade e também do esporte brasileiro. Além dos títulos conquistados em edições dos Jogos Olímpicos, o ex-atleta, aposentado em 2016, é ainda tricampeão mundial (1999, 2003 e 2011) e dez vezes campeão do Circuito Mundial.





“Acho que o grande desafio em relação a antidoping é essa luta conforme novas tecnologias vão acontecendo e também a facilidade que temos de investimentos de fora em laboratórios para criar ou aumentar o rendimento. Na realidade, nós temos que ser mais amigos daqueles que fazem bem para o esporte”, ressaltou.





No ano passado, o campeão olímpico teve a oportunidade de compartilhar a experiência com jovens atletas, quando participou como modelo de referência dos Jogos Olímpicos da Juventude, em Buenos Aires, na Argentina. Além disso, Emanuel integrou diversas comissões de atletas, inclusive na Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês), onde teve um contato ainda mais próximo com o controle de dopagem.





“Ali eu aprendi bastante como a gente pode se comunicar e como o atleta pode contribuir no processo. Acho que esse também vai ser um dos pilares da ABCD: tentar trazer os atletas para contribuir nesse processo todo”, aponta o maior vencedor de etapas do Circuito Mundial, com 77 medalhas de ouro, e jogador com mais títulos na história do vôlei de praia, somando 155 conquistas.





Gazeta Esportiva