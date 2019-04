Ceni se reapresenta ao Fortaleza, encerra especulações e integra Kieza para Série A

(Foto: Lucas Catrib)









Especulado no Atlético-MG, Rogério Ceni arregaçou as mangas e retomou, nesta quarta-feira (24), os trabalhos no comando do Fortaleza. O treinador se reapresentou com o restante do elenco do Leão, em Maracanaú, ainda envolto pelas especulações de uma possível saída. Contudo, a presença dele na atividade encerrou os rumores: Ceni fica no Pici. O Fortaleza estreia diante do Palmeiras, no domingo, às 16 horas (de Brasília), pela Série A do Campeonato Brasileiro.





Além de Rogério Ceni, outro grande atrativo do primeiro treino preparativo para o Brasileiro foi a chegada dos atacantes Jefinho e Kieza, que treinaram normalmente com os demais jogadores.





A chegada de Rogério ao CT foi acompanhada de uma conversa reservada com o presidente Marcelo Paz no caminho até o campo anexo. Antes de iniciar os trabalhos, Ceni conversou com os jogadores. Os jornalistas não tiveram acesso a este momento particular do grupo.





No fim da tarde, os jogadores se dirigiram ao campo principal onde foram divididos em três grandes grupos. Cobrado diretamente por Rogério, o elenco trocou passes um treino de intensidade monitorado por toda a comissão técnica. O treino foi encerrado com uma sessão de ataques contra defesa em campo reduzido. Ceni atuou muito próximo dos jogadores em todos os momentos.





