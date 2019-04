Chapas se unem e Dmitri Abreu assume como presidente do Botafogo-SP

(Foto: Flávio Santos)

As duas chapas que disputariam a presidência do Botafogo-SP se reuniram para uma fusão entre as partes nesta sexta-feira (12). No próximo dia 15, haverá apenas uma aclamação dos integrantes, sendo que Dmitri Abreu assume a presidência do clube, Osvaldo Festucci ficará como vice-presidente e Luiz Pereira comandará o conselho da S/A.





A informação foi divulgada por Osvaldo Festucci, então diretor do clube, que faz parte do conselho da S/A, empresa fundada em sociedade com o investidor Adalberto Baptista para comandar o clube.





“Nos reunimos, e não queremos uma disputa que cause um racha no clube. A ideia é unir o Botafogo. Essa foi a melhor solução para o consenso”, afirmou Festucci.





Dmitri Abreu faz parte da tesouraria e do departamento jurídico do clube, além de ter sido vice-presidente do Conselho. Ele assume o cargo de Gerson Engracia Garcia, que comanda o Pantera desde abril de 2015. Além de deixar a presidência do clube, Gerson renunciará ao posto de presidente da empresa Botafogo S/A.





"Agora não é hora de vaidade. Se há a possibilidade de composição, vamos fazer. Mas não abro mão da presidência e das nossas ideias. Queremos melhorar a comunicação no Botafogo, Temos que ter debate. Queremos mudar, com atitude, conversa, com diálogo", disse Dmitri Abreu ao Globo Esporte.





Na próxima segunda-feira (15), às 19h, Abreu e Festucci assumirão a presidência e vice-presidência do clube, respectivamente, além da posse de Luiz Pereira como presidente da S/A.