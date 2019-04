Chapecoense vence Corinthians em casa e abre vantagem na Copa do Brasil

A Chapecoense jogou melhor e venceu o Corinthians por 1 a 0 no jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira, na Arena Condá. O gol foi marcado por Aylon, no fim do primeiro tempo, mas o placar poderia ter sido mais elástico se não fossem as defesas de Walter e o travessão, que evitou um lindo gol de Gustavo Campanharo no início da segunda etapa. O Timão, agora, precisará reagir no jogo de volta, em Itaquera, se quiser avançar.





O Corinthians precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Empate ou vitória da Chape classificam o clube catarinense. Vitória corintiana por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.





"Ele teve foco na jogada", disse o comentarista Casagrande após o lance do único gol da partida. E teve mesmo! Depois de cobrança de escanteio, o atacante manteve os olhos na bola, viu que Richard dava condição e mandou para as redes.





Com a derrota desta quarta-feira, o Corinthians chegou a quatro jogos sem fazer gols, igualando marca do ano passado, sob comando de Jair Ventura. A equipe de Fábio Carille, quase toda com reservas, jogou mal e teve apenas três finalizações, contra 12 da Chape. Mais uma atuação abaixo da média, esta antes da grande final do Campeonato Paulista contra o São Paulo, no domingo.





A Chapecoense dominou os 45 minutos iniciais. Com dificuldades para fazer a transição da defesa para o ataque, o Timão só teve uma finalização, em chute prensado de Ramiro, que foi para fora. Os donos da casa, por sua vez, apostaram nos arremates de fora da área e nas bolas levantadas na área do Corinthians. Em uma delas, após cobrança de escanteio, a zaga alvinegra afastou, e Gustavo Campanharo pegou o rebote. A bola acabou sobrando dentro da pequena área para Aylon, que só teve o trabalho de tirar de Walter e abrir o placar. Pouco antes, o mesmo Walter havia feito grande defesa em cabeçada de Everaldo.





