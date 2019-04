Chelsea, PSG e Manchester United mostram interesse em Coutinho, diz jornal espanhol

O jornal espanhol “Sport” publicou nesta terça-feira (2) uma manchete em que os ingleses Chelsea e Manchester United e o clube francês PSG estariam monitorando a situação de Philippe Coutinho, do Barcelona. O meia se tornou um dos principais jogadores do clube catalão em busca do título espanhol e da Liga dos Campeões.





De acordo com a publicação, o clube francês estaria interessado no atleta a pedido de Neymar, que jogou com Coutinho no Barça. No Chelsea, ele seria uma alternativa a Hazard, no entanto, os Blues teriam que resolver suas pendências com a Uefa, já que estão proibidos de ir ao mercado na próxima janela.





Pelo lado do Manchester United, a negociação não seria prioridade. No Barcelona desde o início do ano passado, Coutinho ainda não conseguiu mostrar uma sequência de bons jogos como nos tempos do Liverpool e estaria sendo cobrado pela torcida catalã.