Ciclismo de Ribeirão conquista pódio na quarta prova da Volta do Uruguai

A equipe de ciclismo de Ribeirão Preto conquistou o terceiro lugar na quarta prova da Volta do Uruguai, que teve início na última sexta-feira (12). O ciclista Rafael Andriato concluiu a prova disputada na Colonia Itapebi-Artigas, em um trajeto de 149 km.





Nas etapas anteriores, Andriato chegou em quarto lugar no domingo e em sexto no sábado.





“Hoje foi uma etapa bastante movimentada, existia uma previsão de vento lateral, que nas estradas uruguaias atrapalha muito. Entre o quilômetro setenta e oitenta aconteceu um ataque importante, onde o pelotão se fracionou e eu e o Cristian Egídio [parceiro de equipe] conseguimos ficar entre os ciclistas do pelotão da frente. No sprint, as forças estavam bem limitadas para todos, porque foi uma etapa bem desgastante. Consegui o primeiro pódio na Volta, poderia ter sido ainda melhor, mas estou contente com a crescente. Tenho mais algumas oportunidades dentro da competição para conseguir uma vitória de etapa”, disse Andriato.





O técnico Marcelo Donnabella comentou sobre a prova e as expectativas para os próximos trajetos.





“Precisamos executar bem nosso planejamento estratégico. Não tem gente boba aqui, uma competição de alto nível, você não pode dar bobeira. Estamos crescendo no momento certo. O Andriato é o nome que está se destacando, mas não podemos deixar de valorizar todo o trabalho em equipe que está sendo realizado para que ele possa melhorar os seus resultados individuais”.





A Volta do Uruguai acontece até o próximo domingo.





