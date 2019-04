City vence com gol de Gabriel Jesus, vai à final e mantém sonho de ganhar tudo na temporada

O Manchester City desta vez não foi brilhante, mas fez o que dele se esperava: venceu o Brighton, por 1 a 0, neste sábado, no Wembley, e garantiu um lugar na decisão da Copa da Inglaterra, mantendo vivo o sonho de conquistar todos os títulos possíveis na temporada. Titular, Gabriel Jesus marcou, logo aos quatro minutos, num peixinho, o gol do jogo.





A decisão da FA Cup está marcada para o dia 18 de maio, novamente no Wembley. O adversário sairá do confronto entre Watford e Wolverhampton, neste domingo, no lendário estádio londrino, que recebeu hoje 71.521 torcedores. A Premier League terminará na semana anterior, enquanto a final da Liga dos Campeões será no dia 1º de junho - o City disputa também os dois títulos e já faturou a Supercopa e Copa da Liga.





Não foi uma exibição sequer próxima do nível que Guardiola nos acostumou nos últimos dois anos. Mas há um determinado momento da temporada em que é preciso ser mais pragmático. Diante da sequência de jogos, o treinador fez algumas mudanças, e seu time venceu na conta do chá. Foram 12 finalizações a favor, cinco contra e a impressão de que o Brighton crescia no fim. O gol saiu de um cruzamento preciso de De Bruyne para Gabriel Jesus mergulhar de cabeça.





Com a ausência de Zinchenko, lesionado, Mendy fez o seu primeiro jogo desde 23 de janeiro. O francês atuou em 79 minutos - acabou substituído por Stones - e não comprometeu.





Gabriel Jesus pode não ter a condição de titular, mas mostrou ser um reserva importante. Com Agüero ainda se recuperando de um problema muscular, o brasileiro não decepcionou e marcou o seu 18º gol na temporada com a camisa do City, superando os 17 gols de 2017/18.





